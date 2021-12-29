الموقف المروري .. ازدحامات في شوارع وجسور ببغداد

شفق نيوز/ استيقظت العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الأربعاء على ازدحامات في بعض الطرقات والشوارع والجسور الرئيسية بجانبي الكرخ والرصافة في مشهد بات مألوفاً مع بدء الدوام للعاملين في القطاعين العام والخاص، وتوجه الطلبة الى المدارس والجامعات والمعاهد.

ووفقا للموقف المروري فإن، جسر الطابقين من جهة منطقة الدورة ولغاية تقاطع المصفاة النفطية شهد ازدحاماً هذا وكان، الوضع في جسر ديالى إلى صعدة جسر محمد القاسم على نفس المنوال.

وأما الطريق السريع لمحمد القاسم فانه مزدحم من بداية شارع 60 بمنطقة الدورة، وباتجاه منطقة بغداد الجديدة.

شارع المطار باتجاه تقاطع الشالجية هناك ازدحام خفيف بينما شهد مفرق منطقة الدورة إلى سيطرة جامع "أم الطبول" ازدحاما.

العبور من جسر الجمهورية سالك، ومن وزارة الخارجية باتجاه تقاطع نفق الزيتون سالك ايضا.