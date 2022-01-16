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الموقف المروري .. ازدحامات في أجزاء متفرقة من بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-16T05:38:49+0000
الموقف المروري .. ازدحامات في أجزاء متفرقة من بغداد

شفق نيوز/ شهدت بعض المناطق في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الأحد ازدحامات مرورية مع بدء الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وفي الجامعات والمعاهد.

وشهد تقاطع "سيد الحليب" في منطقة المنصور أزدحاماً والسبب يعود إلى غلق مخارج منطقة الداوودي.

واصطفت العجلات في طوابير عند مدخل ومخرج منطقة الدورة جراء زحام السير بسبب نقاط التفتيش المشتركة التي نصبتها القوات الأمنية بينما في شارع مطار بغداد الدولي كان الوضع مماثلا.

وفي طريق كهرباء الدورة / من المخرج الى المفرق في منطقة الدورة مزدحم.

وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مقار حكومية، وبعثات دبلوماسية أجنبية إزدحاماً بسبب نصب مطبات جديدة.

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