الموعد بعد الغد.. تدريسيو بابل يحشدون لتظاهرات احتجاجاً على "سلم الرواتب" (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة التنسيقية لموظفي بابل، يوم الجمعة، عن التحشيد لانطلاق تظاهرات سلمية وإضراب عن الدوام احتجاجاً على عدم تعديل سلم رواتب، محملين رئيس الوزراء مسؤولية "التسويف والمماطلة".

وقال متحدث باسم اللجنة خلال مؤتمر صحفي في مدينة بابل، حضرته وكالة شفق نيوز "نطالب الحكومتين الاتحادية والمحلية، وأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، وجميع الجهات المعنية، بالإسراع في تشريع قانون سلم الرواتب الموحد".

وأضاف "هذه التظاهرات تأتي احتجاجاً على التسويف والمماطلة من قبل الحكومة الاتحادية وبالتحديد من قبل رئيس الوزراء"، معتبرين أن "هذا القانون يمثل حقاً مشروعاً لجميع الموظفين الذين يعانون من تفاوت وظلم كبير في الرواتب".

وأكدت التنسيقية أن "هذه المطالب لا تخص موظفي التربية فقط، بل تشمل جميع شرائح الموظفين في بابل"، داعين الجميع إلى "التضامن والمشاركة في الإضراب العام والتظاهرة المرتقبة يوم المقبل السادس من الشهر الجاري تحت جسر الثورة وسط مدينة الحلة، للمطالبة بإقرار سلم رواتب عادل".

وشددوا على "أهمية الوقوف مع حقوق التربويين ودعمهم"، مؤكدين أن "المؤتمر جمع مختلف الفئات والشرائح، بهدف إيصال صوت الموظف بشكلموحدوواضح".