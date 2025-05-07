الموصل.. 13 مصابا بـ7 حوادث مرورية خلال يوم

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الأربعاء، بإصابة 13 شخصا بسبعة حوادث مرورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أبرز تلك الحوادث تمثلت في ست حالات إصابة نتيجة انقلاب مركبة في ناحية الشورة، جنوبي الموصل، حيث نُقل المصابون إلى مستشفى الموصل العام لتلقي العلاج".

وأضاف أن "الحوادث الأخرى توزعت بين مناطق داخل الموصل وخارجها، وجاءت نتيجة السرعة الزائدة أو الإهمال في الالتزام بقواعد السير، أو سوء حالة بعض الطرق".

وأشار المصدر إلى أن "فرق الإسعاف والدفاع المدني تعاملت مع الحوادث كافة، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقات رسمية للوقوف على ملابسات كل حادث".

وتسجل نينوى معدلات مرتفعة للحوادث المرورية، خصوصًا في المناطق السكنية والشوارع السريعة، وسط مطالبات بتكثيف الرقابة وتحسين البنية التحتية وتعزيز التوعية المرورية.