الموصل.. إيقاف عمل 3 شركات أمنية متهمة بجباية أموال باسم "الحراسة الليلية"

شفق نيوز- نينوى

أعلن قائممقام قضاء الموصل هشام الهاشمي، اليوم الثلاثاء، إيقاف عمل ثلاث شركات أمنية على خلفية اتهامات بجباية أموال من أصحاب المحال التجارية تحت مسمى "الحراسة الليلية" خلافاً للقانون.

وقال الهاشمي، لوكالة شفق نيوز، إن القرار جاء بعد اجتماع طارئ عُقد بتوجيه من محافظ نينوى وبحضور قادة أمنيين، جرى خلاله إبلاغ الشركات المعنية بضرورة إيقاف جباية الأموال فوراً.

وأوضح أن شكاوى وردت من أصحاب محال تجارية، بينها محال صاغة ومعارض، أفادت بقيام تلك الشركات بفرض مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف وسبعين ألف دينار، وقد تزيد في بعض الحالات، عبر ما وصفه بـ"التعاقد القسري".

وأضاف أن بعض الجهات، وفق الشكاوى، استعانت بأشخاص مسلحين من خارج المحافظة لإجبار أصحاب المحال على الدفع.

وأشار الهاشمي إلى أن الشركات المعنية تمتلك موافقات رسمية من وزارة الداخلية، إلا أن مهامها تقتصر على حماية المولات والمستشفيات الأهلية والمشاريع الاستثمارية، ولا تشمل جباية الأموال تحت عنوان الحراسة الليلية.

وأكد أنه تم إيقاف عمل الشركات في هذا الجانب واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، لمنع استغلال المواطنين أو فرض مبالغ خارج الأطر القانونية.