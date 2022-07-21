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الموصل وكركوك.. الأمن العراقي يطوق مكتباً للتأشيرات وغاضبون ينزلون العلم التركي

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-21T09:44:03+0000
الموصل وكركوك.. الأمن العراقي يطوق مكتباً للتأشيرات وغاضبون ينزلون العلم التركي

شفق نيوز/ اغلقت القوات الامنية الطريق المؤدي الى مكتب التأشيرات التركية (فيزا) في الموصل مع تصاعد الاحتجاجات المناهضة لتركيا اليوم الخميس.

وقال مصدر امني في محافظة نينوى، لوكالة شفق نيوز، ان "القوات الامنية طوقت منذ صباح اليوم، الطريق المؤدي لمكتب منح التأشيرة التركية (الفيزا) قرب دورة النبي يونس شرقي الموصل، (مركز المحافظة)"، مبيناً أن "الغلق جاء مع تصاعد الاحتجاجات المناهضة لتركيا احتجاجا على القصف الذي اوقع العشرات من السياح في زاخو".

وأوضح ان "غلق الشارع وتطويق المبنى جاء ضمن الإجراءات الاحترازية على خلفية دعوات لناشطين بالموصل لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المكتب اليوم".

لكنه اشار الى ان "وجهة الاحتجاجات تغيرت وقد تكون في ساحة الاحتفالات عصر اليوم بعد تغيير موقع الوقفة من قبل ناشطين".

وفي كركوك تظاهر العشرات من الأشخاص صباح اليوم، أمام مكتب منح تأشيرات الدخول التابع للسفارة التركية في مدينة كركوك تنديداً بالقصف التركي.

وتجمع المتظاهرون أمام المكتب في شارع 90 في كركوك مطالبين الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات صارمة ردا على الهجوم التركي على زاخو.

وانزل المحتجون العلم التركي من على بناية المكتب وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

وتصاعدت موجة الاحتجاجات بعدد من المحافظات العراقية أمام مقارٍ تركية تنديداً واحتجاجاً على القصف التركي الذي طال مدنيين أمس في قضاء زاخو بمحافظة دهوك اوقع العشرات منهم بين قتلى وجرحى.

 

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