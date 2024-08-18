الموصل.. وقفة احتجاجية نسوية ضد قانون الاحوال الشخصية

شفق نيوز/ نظم العشرات من النسوة في الموصل مساء الأحد، وقفة احتجاجية ضد قانون الاحوال الشخصية.

وقالت الناشطة الموصلية سراء الدباغ وهي احدى المشاركات بالوقفة لوكالة شفق نيوز؛ "نحن مجموعة من نسوة الموصل ومن جميع المكونات أتينا الى ساحة الاحتفالات في الموصل لتنظيم هذه الوقفة احتجاجاً على تعديل قانون الأحوال الشخصية".

وأضافت الدباغ؛ أن "هذا القانون الذي ينظم حياة المرأة والاسرة وان المضي بالتعديل هو انتهاك لحقوق المرأة وحرمانها من الميراث ويشجع على زواجها في سن التاسعة ولهذا خرجنا تنديداً بإقرار هذا القانون".