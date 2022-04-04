الموصل.. وفاة طفل متأثرا بحروق اصيب بها

شفق نيوز/ اعلن في مستشفى الحروق في مدينة الموصل يوم الاثنين، وفاة طفل متأثرا بحروق اصيب بها في حريق اندلع نهاية الأسبوع الماضي.

وأبلغ مصدر طبي لوكالة شفق نيوز؛ أن "طفلا بعمر 12 عاماً قضى متأثراً بحروق تعرض لها يوم الجمعة الماضي إثر حريق اندلع في ورشة نجارة بمنطقة خزرج بالجانب الايمن".

هذا وقد كان مصدر امني قد كشف لوكالة شفق نيوز يوم الجمعة الماضي؛ عن إصابة قرابة 20 شخصاً بجروح اثر هذا الحريق بعد انفجار "بطل هواء-كمبريسر" عقب اخماد الحريق مما تسبب بهذا العدد الكبير من الاصابات.

ومن الجدير بالذكر؛ أن غالبية المصابين هم من أبناء المنطقة الذين هبوا للمساعدة في إخماد النار التي اندلعت داخل الورشة.

هذا ومايزال هنالك ما لايقل عن 10 مصابين مايزالون راقدين في مستشفى الحروق ويعانون من إصابات بالغة فيما خرج ماتبقى منهم لتلقي العلاج في منازلهم كون إصاباتهم بسيطة ولا تستوجب البقاء في المستشفى.