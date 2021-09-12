الموصل .. وفاة جزار بـ"الحمى النزفية" القاتلة والصحة تحجر الملامسين له

شفق نيوز/ أفاد مسؤول طبي يوم الأحد بوفاة شخص يعمل جزارا في مدينة الموصل جراء إصابته بمرض "الحمى النزفية".

وقال مدير مستشفى الطب البيطري د . عدي العبادي لوكالة شفق نيوز، إن الشخص المصاب بالحمى النزفية قد توفي، مشيرا إلى فرض الحجر الصحي على عدد من الأشخاص الملامسين للمتوفي في أحدى المستشفيات.

وأضاف "قمنا بتعفير سوق اللحم في رأس الجادة بالجانب الايمن من مدينة الموصل لان الجزار يعمل هناك، ونأمل ألّا نسجل إصابات جديدة".

بدوره قال قائممقام الموصل زهير الاعرجي لوكالة شفق نيوز، إن هذه الحالة هي الأولى من نوعها تُسجل في الموصل.

ولفت إلى أن الموضوع خطير وسنفرض عقوبات شديدة على أي قصاب يذبح المواشي خارج المجزرة المجازة، موضحا أن العقوبات ستصل إلى السجن وفرض الغرامات المالية لمنع انتشار الحمى النزفية في مدينة الموصل.