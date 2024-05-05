الموصل .. وفاة بائع مواشٍ يُشتبه إصابته بـ"الحمى النزفية" بعد ظهور أعراض عليه

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة صحة نينوى، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة يشتبه اصابتها بمرض "الحمى النزفية" لشخص يعمل "بائع مواشٍ" بالموصل ، مؤكدة أنها تنتظر النتيجة النهائية للصحة العامة في بغداد.

وقال مدير مستشفى ابن سينا بالموصل الدكتور سعد الخطابي لوكالة شفق نيوز ان "شخصاً مواليد 1974 توفي نتيجة إصابته التي يشتبه انها بالحمى النزفية بمدينة الموصل".

وأوضح أن المتوفى "دخل مستشفى ابن سينا مساء أمس وتم اجراء الفحوصات المختبرية عليه التي أظهرت شكوكاً بإصابته بالحمى النزفية بعد الاعراض التي ظهرت عليه"، مبينا بان المتوفي "جرى عزله على الفور في حينها ، إلا أنه فارق الحياة بعدها".

وأضاف الخطابي انه، "ننتظر نتائج مختبرات الصحة العامة في بغداد التي تؤكد إصابته بالحمى النزفية من عدمه".