الموصل.. أمهات المغيبين ينظمن وقفة احتجاجية للمطالبة بكشف مصير أبنائهم

شفق نيوز/ نظم العشرات من عائلات المغيبين في الموصل مركز محافظة نينوى، وقفة احتجاجية، مساء الجمعة، للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم المختفين منذ سنوات، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمختفين قسراً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، الذي حضر الوقفة، إن العشرات من عائلات المغيبيين والمختفيين قسراً، نظموا وقفة احتجاجية في حديقة الشهداء بالجانب الأيمن من الموصل، للمطالبة بالكشف عن مصير المئات من أبنائهم الذي ما يزال مجهولاً منذ تحرير المدينة في العام 2017.

وذكرت أم محمد – والدة أحد المختفين – للوكالة: "نمتلك صوراً لابني وهو بداخل أحد السجون العراقية، مع مجموعة من السجناء، وسبق أن أبلغنا به رئيس الوزراء الأسبق، لكن لم يصلنا أي شيء منهم".

وأضافت أم محمد: "نريد أن نطمئن فقط على أبنائنا، ونريد اعترافاً من قبل الحكومة بأنهم في سجونها منذ تحرير الموصل، وهذا لم يجر حتى الآن".

وما يزال مصير المئات من أبناء محافظة نينوى، مجهولاً منذ إعلان تحرير مدينة الموصل عام 2017.