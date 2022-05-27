الموصل.. مصرع شاب بصعقة كهربائية وانقطاع الإنترنت عن عدة أحياء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمصرع شاب بصعقة كهربائية في الجانب الايسر لمدينة الموصل، في وقت أبلغ فيه مصدر محلي عن انقطاع خدمة الانترنت عن عدة أحياء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً لقي مصرعه بصعقة كهربائية تعرض لها اثناء تنظيف منزله في حي البلديات بالجانب الايسر من مدينة الموصل وذلك اثناء إمساكه باحد الاسلاك مما ادى الى اصابته بصعقة كهربائية أنهت حياته في الحال".

وفي الموصل أيضاً، افاد مصدر محلي بـ"قطع في الكابل الضوئي للانترنت الخاص بـ" موصل - قيارة" وشركة الصيانة المتعاقدة على اصلاح وصيانة الكابل لم تعده الى الخدمة حتى الان".

ورجحت مصادر أخرى أن يكون القطع متعمدا وهنالك جهات تقف وراءه تسعى لمصالح شخصية من خلال احداث اضرار بمسارات الكابل الضوئي بين الحين والآخر".