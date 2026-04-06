الموصل.. مصادرة 65 طناً من حليب الأطفال منتهي الصلاحية واعتقال "المتلاعب"

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الاثنين، بأن جهاز الأمن الوطني تمكن من ضبط كميات كبيرة من حليب الأطفال منتهي الصلاحية داخل أحد المخازن في منطقة كوكجلي شرقي مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العملية أسفرت عن مصادرة نحو 65 طناً من حليب الأطفال غير الصالح للاستهلاك، بعد ورود معلومات ومتابعتها ميدانياً من قبل مفارز الأمن الوطني"، مبيناً أن "أحد المتهمين كان يقوم بتبديل العبوات بعلب أخرى لغرض تسويقها وإيهام المواطنين بصلاحيتها".

وأضاف أن "عملية الضبط جرت بالتنسيق مع دائرة صحة نينوى، حيث تم إجراء الكشف الأصولي على المواد ومصادرتها تمهيداً لإتلافها".

وأشار المصدر، إلى أن "القوات الأمنية ألقت القبض على المتهم، فيما قرر القضاء توقيفه وفق المادة (10) من قانون حماية المستهلك".