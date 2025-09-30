الموصل.. مركبة تصطدم بدعاية انتخابية والبلدية تؤكد ازالة تجاوزات المرشحين

شفق نيوز- نينوى

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، مشاهد لحادث سير مروري في منطقة وادي حجر بأيمن الموصل، إثر اصطدام مركبة مدنية بدعاية انتخابية لأحد المرشحين، وسط تحذيرات من بلدية الموصل من ضرورة رفع تجاوزات المرشحين على الارصفة.

وأظهرت اللقطات المتداولة تضرر المركبة والدعاية الانتخابية المثبتة في الجزرة الوسطية للشارع، مع تأكيدات على ضرورة منع وضع الإعلانات في أماكن قد تعيق حركة السير وتشكل خطراً على حياة المواطنين.

ولم تسجل إصابات بشرية بحسب ما تداوله ناشطون محليون.

من جانبها أكدت مديرية بلدية الموصل أن جميع الصور واللافتات الانتخابية التي نُصبت على الأرصفة والشوارع في المدينة تفتقر إلى الموافقات الرسمية.

وقال معاون مدير بلدية الموصل محمد الآغا، لوكالة شفق نيوز، إن البلدية تتعامل مع الملف بهدوء رغم وجود موجة كبيرة من نصب صور ودعايات انتخابية من قبل مرشحين تابعين لأكثر من خمسين جهة سياسية.

وأشار إلى أن البلدية ملتزمة بإجراءات تنظيمية تحافظ على جمالية المدينة ومنع العشوائية، مؤكداً أن التعامل سيكون وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.