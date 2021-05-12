الموصل "مدينة أشباح" بعد دخول الإغلاق العام حيز التنفيذ

شفق نيوز / دخلت مدينة الموصل بإجراءات الإغلاق العام المشدد، وباتت الحركة يوم الأربعاء، شبه معدومة، خصوصا مع إغلاق الحدود الإدارية لنينوى بالكامل.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "مدينة الموصل دخلت بإجراءات فرض حظر التجوال المشددة، والحركة في المدينة تكاد تكون معدومة باستثناء الحالات الطارئة".

وأضاف المصدر، أن "مداخل المدينة مغلقة باتجاه إقليم كوردستان وباتجاه المداخل المؤدية إلى المحافظات الجنوبية أيضاً".

وبشأن العائلات العالقة على حدود المحافظة، أبلغ المصدر، أن "آخر وجبة عالقة من العائلات في سيطرة نينوى دهوك، سُمح لهم بالدخول فجر اليوم".