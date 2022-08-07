الموصل.. متطوعون يجمعون 90 مليون دينار لإنقاذ أحد المرضى

شفق نيوز / نجح مجموعة من المتطوعين في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، في جمع أكثر من 90 مليون دينار عراقي، لمريض يحتاج إلى إجراء عملية زراعة نخاع العظم خارج البلاد.

وجاء جمع هذه الأموال، بعد أيام على وقوف المتطوعين وهم طلبة في كلية الهندسة، في الأماكن العامة وشوارع الموصل.

والمريض هو الآخر، طالب في كلية الهندسة بنينوى، وكان قد ناشد لإنقاذ حياته، مما دفع العشرات من الطلبة لتنظيم حملة كبيرة قبل أيام عدة، انتهت بصناديق وأكياس ممتلئة بالأموال.

يشار إلى أن كلفة إجراء العملية الجراحية، تبلغ 90 مليون دينار، والمبلغ الذي جرى جمعه من قبل المتطوعون، يفوق هذا الرقم حتى الآن.