الموصل.. كرسي أبيض وسط خراب الحرب بانتظار البابا (صور)

شفق نيوز/ أعلنت بلدية الموصل، السبت، استكمال استعداداتها لاستقبل بابا الفاتيكان فرانسيس في منطقة "حوش البيعة" التي تتوسط عدة كنائس في المدينة.

ووزعت بلدية الموصل صورا على وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز، للمكان الذي سيجري فيه استقبال البابا وكتبت قائلة "بهذا الشكل ستستقبل مدينة الموصل قداسة البابا فرنسيس، خلال زيارته المرتقبة يوم غد الاحد، بعد تهيئة موقع حوش البيعة وتوفير المستلزمات اللوجستية من قبل بلدية الموصل، بعد تكليفها من قبل محافظ نينوى نجم الجبورى بمراسيم التحضيرات بالتعاون مع الوفد الرئاسي لرئيس الوزراء".

وتم تجهيز كرسي أبيض للبابا في المكان الذي تم فرشه بالسجاد الأحمر وسط ركام الحرب ضد تنظيم داعش والذي استمر نحو 10 أشهر في المدينة عام 2017.

ولاتزال ملامح الخراب والدمار شاخصة في المكان؛ فـ"حوش البيعة" والكنائس الأربعة المحيطة به تعرضت لخراب ودمار كبير جراء العمليات العسكرية إبان تحرير الموصل.

وكانت أكثر الكنائس التي تضررت في الحرب هي كنيسة الطاهرة القديمة التي سيصلي فيها البابا فرانسيس.

وحول تنظيم داعش هذه الكنائس إلى المقر الرئيسي لما يسمى بديوان الحسبة بالاضافة الى سجن للموقفين وتنفيذ عقوبات لحبس المؤقت والجلد.

واتخذ التنظيم من الكنائس مقرات له على أمل أن يسلم من غارات التحالف الدولي الذي كان يتجنب قصف دور العبادة خصوصا كنائس الموصل التي تعتبر إرثا تاريخيا.

لكن محاصرة التنظيم في المدينة القديمة وخصوصاً قرب ضفة النهر الغربية تسبب بدمار كبير جداً للابنية الموجودة في المنطقة من بينها حوش البيعة وكنيسة الطاهرة التي تعمل اليونسكو على اعمارها مع عدة معالم اثرية وتراثية في المدينة القديمة.