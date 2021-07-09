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الموصل.. أقارب نائب في البرلمان يعتدون على كادر الطب العدلي

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-09T19:59:40+0000
الموصل.. أقارب نائب في البرلمان يعتدون على كادر الطب العدلي

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الجمعة، عن اعتداء أقارب نائب في البرلمان العراقي على كادر دائرة الطب العدلي جراء خلاف على تشريح جثة طفلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أقارب النائب في البرلمان العراقي فلاح الزيدان اعتدوا على كادر دائرة الطب العدلي الخفر في الموصل".

وأوضح المصدر أن "أقارب النائب الزيدان افتعلو شجاراً واعتدوا لفظياً على كادر الطب العدلي بعد أن رفضوا تشريح جثة طفلة متوفية تم جلبها إلى الدائرة".

وبحسب المصدر فإن "الطفلة كانت بعمر 7 اشهر وقد احالتها الطبيبة من المستشفى الى الطب العدلي من اجل تحديد سبب الوفاة بعد أن جلبها ذووها وهي متوفية الى المستشفى، وقالوا إنهم وجودها متوفية في المنزل ولايعلمون السبب".

وبين المصدر ان "ذوي الطفلة اصروا على عدم تشريح جثتها واخذوها لدفنها، فيما رفض الكادر الخفر تسجيل الحالة لديه من اجل اصدار شهادة وفاة لها فيما بعد لانهم لم يستطيعوا تشريحها ومعرفة سبب الوفاة".

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