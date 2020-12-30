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الموصل.. إغلاق محال احتجاجاً على اعقال تجار رفعوا الأسعار

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-30T09:13:48+0000
الموصل.. إغلاق محال احتجاجاً على اعقال تجار رفعوا الأسعار

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الاربعاء، بأن أصحاب محال ومخازن اغلقوا محالهم احتجاجاً على قيام قوات أمنية لتجار رفعوا الأسعار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية الجريمة المنظمة التابعك لوزارة الداخلية اعتقلت عددا من تجار المواد الغذائية في الموصل مما جعل اصحاب المحلات والمخازن في منطقة الفيصلية بالجانب الايسر يغلقون محالهم احتجاجاً على هذه الاعتقالات".

وأضاف أن "الجريمة المنظمة اعتقلت التجار بدافع استغلال الازمة ورفع الاسعار".

من جهتهم قال بعض التجار في السوق لمراسل وكالة شفق نيوز شرط ان لايتم الكشف عن اسمائهم، إن "بعض التجار تعرضوا لمساومات وابتزاز تحت ذريعة الاستغلال حتى لايتم توقيفهم وهذا مادفعهم الى الاضراب واغلاق محلاتهم".

جدير بالذكر أن قرار البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار أمام العملة الصعبة، بجعل سعر الصرف 1145 دينار لكل دورلار، تسبب بأزمة مالية ورفع للأسعار.

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