الموصل على موعد مع افتتاح أحد أشهر فنادقها الدولية

شفق نيوز/ أعلنت الشركة المنفذة لمشروع إعمار فندق آشور في الجانب الأيمن للموصل، يوم الخميس، عن وصول العمل إلى المراحل النهائية.

وقال المهندس في الشركة المنفذة للمشروع ليث محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة الإنجاز في إعمار فندق الموصل بلغت أكثر من 90%".

وأضاف محمد، أن "العمل يجري حاليا في تأثيث غرف وصالات الفندق تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة".

وأوضح أن "الفندق سيكون ضمن المواصفات الفندقية الدولية"، مبينا أن "افتتاحه سيكون له بصمة في تعزيز الواقع السياحي في مدينة الموصل".

وفندق آشور، هو أحد الفنادق الرئيسة الكبيرة الثلاثة في الموصل، إلى جانب فندقي الموصل ونينوى أوبروي الدوليين، وتعرضت الفنادق الثلاثة إلى التدمير خلال العمليات العسكرية عام 2017.