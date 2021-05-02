سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الموصل.. إعادة افتتاح دائرة مغلقة وصفتها النزاهة بـ"أكثر الدوائر فسادا في العراق"

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-02T09:05:28+0000
الموصل.. إعادة افتتاح دائرة مغلقة وصفتها النزاهة بـ"أكثر الدوائر فسادا في العراق"

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي، يوم الأحد، عن إعادة افتتاح دائرة التسجيل العقاري في الجانب الايسر من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن وزارة العدل وافقت على إعادة افتتاح دائرة التسجيل العقاري الأيسر "طابو الزهور" بعد إغلاقها مطلع العام الجاري للتحقيق بملفات التلاعب والتزوير التي حدثت بسجلات الدائرة.

واضاف المصدر؛ ان لجنة خاصة كانت تحقق طوال الأربعة أشهر الماضية بملفات التسجيل العقاري، مشيرا إلى أن هيئة النزاهة فككت اكبر شبكة تلاعب وتزوير بالاملاك العامة والاراضي في نينوى بينها موظفين في البلدية والطابو.

وأشار المصدر؛ إلى أن نتائج التحقيق في تدقيق الملفات لم يعلن عنها حتى الآن.

هذا وذكرت النزاهة في بيان لها أصدرته قبل أكثر من شهر؛ ان دائرة التسجيل العقاري الأيسر "طابو الزهور" أكثر الدوائر فساداً في عموم العراق وذلك بحسب الاستطلاع الذي اجرته النزاهة حول نسب تعاطي الرشاوى داخل هذه الدائرة.

related

البابا يصل إلى مدينة الموصل ويدخل "حوش البيعة"

Date: 2021-03-07 06:56:24
البابا يصل إلى مدينة الموصل ويدخل "حوش البيعة"

تماشياً مع عرف عائلي.. شاب موصلي يزف عروسته بعربة خيل (صور)

Date: 2020-12-05 17:10:20
تماشياً مع عرف عائلي.. شاب موصلي يزف عروسته بعربة خيل (صور)

أرقام صادمة من نينوى.. 38% تحت خط الفقر والقادم "أسوأ"

Date: 2021-01-25 09:57:06
أرقام صادمة من نينوى.. 38% تحت خط الفقر والقادم "أسوأ"

حالات شفاء في الموصل وتسجيل اصابات جديدة بكورونا في بابل

Date: 2020-05-26 16:40:31
حالات شفاء في الموصل وتسجيل اصابات جديدة بكورونا في بابل

"نيران مجهولة" لازالت تلتهم مزارع الفلاحين في العراق

Date: 2019-06-09 16:21:17
"نيران مجهولة" لازالت تلتهم مزارع الفلاحين في العراق

شرطة نينوى تكشف تفاصيل الجريمة المروّعة.. رجل يضرم النار بولده

Date: 2021-04-08 19:29:00
شرطة نينوى تكشف تفاصيل الجريمة المروّعة.. رجل يضرم النار بولده

اهالي الموصل يلتزمون بتنفيذ حظر التجوال الشامل (صور)

Date: 2021-02-19 15:45:21
اهالي الموصل يلتزمون بتنفيذ حظر التجوال الشامل (صور)

صور.. سوق الجمعة الموصل يستعيد ملامحه على ركام الحرب

Date: 2020-10-23 07:04:28
صور.. سوق الجمعة الموصل يستعيد ملامحه على ركام الحرب