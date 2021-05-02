الموصل.. إعادة افتتاح دائرة مغلقة وصفتها النزاهة بـ"أكثر الدوائر فسادا في العراق"

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي، يوم الأحد، عن إعادة افتتاح دائرة التسجيل العقاري في الجانب الايسر من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن وزارة العدل وافقت على إعادة افتتاح دائرة التسجيل العقاري الأيسر "طابو الزهور" بعد إغلاقها مطلع العام الجاري للتحقيق بملفات التلاعب والتزوير التي حدثت بسجلات الدائرة.

واضاف المصدر؛ ان لجنة خاصة كانت تحقق طوال الأربعة أشهر الماضية بملفات التسجيل العقاري، مشيرا إلى أن هيئة النزاهة فككت اكبر شبكة تلاعب وتزوير بالاملاك العامة والاراضي في نينوى بينها موظفين في البلدية والطابو.

وأشار المصدر؛ إلى أن نتائج التحقيق في تدقيق الملفات لم يعلن عنها حتى الآن.

هذا وذكرت النزاهة في بيان لها أصدرته قبل أكثر من شهر؛ ان دائرة التسجيل العقاري الأيسر "طابو الزهور" أكثر الدوائر فساداً في عموم العراق وذلك بحسب الاستطلاع الذي اجرته النزاهة حول نسب تعاطي الرشاوى داخل هذه الدائرة.