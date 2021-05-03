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الموصل.. إضراب يشل حركة نقل مشتقات النفط احتجاجاً على "ابتزاز ومساومات"

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-03T14:25:50+0000
الموصل.. إضراب يشل حركة نقل مشتقات النفط احتجاجاً على "ابتزاز ومساومات"

شفق نيوز/ احتج العشرات من سائقي صهاريج النقل الكبيرة، يوم الاثنين، على ما يتعرضون له من مساومات وابتزاز في الموصل.

وتجمع العشرات من السائقين على الطريق لناحية برطلة شرق الموصل لإعلانهم الاضراب عن نقل المشتقات النفطية من المصافي وتحديدا مصفى بيجي.

وقال عماد نشوان وهو سائق صهريج لوكالة شفق نيوز، إن "ما يتعرضون له لم يعد يحتمل السكوت"، مضيفا "نحن نتعرض لاول ابتزاز باستقطاع مبلغ 25 الف دينار عن كل حمولة مصفى بيجي وهذه تكون لصالح الشركات المتعاقدة على النقل  ونحن ندفع بعدها ايضاً للسيطرات من اجل المرور فكم سيبقى لنا من الاجرة؟".

من جانبه قال عبد الرحمن محمود وهو سائق صهريج أيضا، إن "هنالك اتفاقيات تحدث  في بعض الاحيان بين مسؤولين في السيطرات وبين شخصيات متنفذة لاستحصال اتاوات منا على الحمولات التي ننقلها وكل مايدفع هو من اجرتنا ومن قوت عوائلنا".

وأضاف "على الحكومة ايجاد حل لنا فما يحدث مع اصحاب الصهاريج التي تنقل المشتقات النفطية من مصفى بيجي لم يعد السكوت عنه يحتمل ابداً".

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