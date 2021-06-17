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الموصل.. ضبط أدوية مختلسة لعلاج كورونا بقيمة 50 ألف دولار

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-17T20:21:54+0000
الموصل.. ضبط أدوية مختلسة لعلاج كورونا بقيمة 50 ألف دولار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بتمكن قوة من النزاهة، يوم الخميس، من ضبط أدوية لعلاج مرضى فيروس كورونا بقيمة 50 ألف دولار اختلسها معاون فني من مستشفى بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من النزاهة في نينوى نجحت بضبط قرابة 500 إبرة نوع ريميديسفير تستخدم لعلاج مرضى كورنا في منزل معاون فني في حي الكرامة الواقع شرقي الموصل".

وأضاف أن "المعاون الفني كان قد اختلس كمية الدواء من إحدى المستشفيات التي يعمل فيها داخل مدينة الموصل"، مبينا أن "قيمة الإبرة الواحدة تقدر بنحو 100 دولار، أي أن مجموع الكمية المختلسة بقيمة 50 ألف دولار". 

ولم تتوفر مزيد من التفاصيل على الفور بشأن المعاون المختلس.

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