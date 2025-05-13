الموصل.. إصابة 8 مدنيين بينهم 4 نساء بحادث سير مروع

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الثلاثاء، بإصابة ثمانية مدنيين بجروح متفاوتة جرّاء حادث سير مروري وقع قرب قرية شيخ محمد في ناحية بادوش، غرب مدينة الموصل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث نجم عن اصطدام مركبتين، ما أسفر عن إصابة ثمانية مدنيين، بينهم أربع نساء". مبيناً أن "المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالتهم الصحية مستقرة".

وأشار المصدر، إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث، مرجحاً أن السرعة الزائدة أو عدم الانتباه قد تكون من العوامل المسببة.