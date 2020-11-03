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الموصل .. شاب ينتحر بسبب رسوبه في الثالث المتوسط

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-03T13:27:21+0000
الموصل .. شاب ينتحر بسبب رسوبه في الثالث المتوسط

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الثلاثاء ان شاباً موصلياً أقدم على الانتحار بالقاء نفسه من احد البنايات في الجانب الايمن من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

و وفق روايات ذويه فان الشاب كان يعاني من حالة نفسية بعد ظهور نتائج مرحلة الثالث المتوسط ورسوبه فيه، بحسب ما ذكره المصدر لوكالة شفق نيوز.

من جهته اكد الدكتور حسن واثق مدير الطب العدلي في الموصل هذه الحادثة وقال في حديثه لوكالة شفق نيوز ان العلامات الأولية على الجثة تظهر سقوطه من مكان مرتفع لكن نعمل على تشريح الجثة لاصدار تقرير نهائي.

واردف بالقول اما عن الاسباب الحقيقة وراء الحادث فهذا الامر يخص ذويه والجهات الجنائية التي ستحقق في الحادثة وتتأكد فيما اذا كان قد انتحر للسبب الذي تحدث عنه ذووه ام ان هنالك اسبابا اخرى .

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