الموصل.. شاب عشريني يقدم على الانتحار وانتشال جثة طفل غريق

شفق نيوز/ أقدم شاب عشريني، يوم الخميس، على الانتحار، فاصيب بحروق بليغة، فيما عثرت الشرطة النهرية على جثة طفل غريق بعد عدة أيام من البحث.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن شابا في العشرينات من عمره من سكنة ناحية زمار اقدم على احراق نفسه في محاولة للإنتحار.

واضاف ان الشاب أصيب بحروق بليغة ونقل إلى المستشفى الجمهوري في ايمن الموصل حيث يعاني من وضع صحي خطير؛ مشيرا إلى أن أسباب محاولة الانتحار غير معروفة.

وإلى الجنوب من الموصل؛ ذكر مصدر امني وكالة شفق نيوز؛ أنه بعد أربعة أيام من البحث المتواصل نجحت الشرطة النهرية في العثور على جثة طفل بعمر 12 عاماً غرق بالقرب من جسر ناحية القيارة الواقعة جنوب الموصل وذلك أثناء سباحته في مياه النهر.

وبحسب المصدر؛ فإن مفارز الشرطة النهرية عثرت عليه بالقرب من جزيرة كنعوص الواقعة أقصى جنوب القيارة، مشيرا إلى نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي في الموصل لتسليمها الى ذويها بمحضر رسمي.