الموصل.. سواق الشاحنات ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بزيادة حصة الوقود

شفق نيوز – نينوى

نظم العشرات من سواق شاحنات وعجلات الحمل، يوم الخميس، وقفة احتجاجية في حي الوحدة بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، احتجاجاً على آلية توزيع مادة الكاز أويل والقيود الإدارية المفروضة للحصول على حصص الوقود.

وأبلغ عدد من السواق المحتجين مراسل وكالة شفق نيوز أنهم يواجهون تحديات ومعوقات كبيرة باتت تهدد مصدر رزقهم الوحيد، مشيرين إلى أن الحصة الحالية المخصصة للشاحنة الواحدة تبلغ 300 لتر من الكاز أويل تُصرف كل ثلاثة أيام، وهي كمية لا تلبي احتياجاتهم الفعلية في ظل ظروف العمل الحالية.

وأضاف المحتجون أن الأزمة لا تقتصر على قلة كميات الوقود، بل تشمل أيضاً ما وصفوه بـ"التعقيدات والشروط التعجيزية" التي تفرضها الجهات المعنية لتسليم الحصص، ومن أبرزها اشتراط أن تكون السنوية باسم مالك الشاحنة الفعلي حصراً للحصول على الوقود.

وأوضحوا أن هذا الشرط يحرم عدداً من السواق الذين يعملون بوكالات أو لم يكملوا إجراءات نقل الملكية من الحصول على حصصهم المقررة.

وطالب المحتجون، عبر شفق نيوز، الجهات الحكومية المعنية وشركة توزيع المنتجات النفطية بالتدخل العاجل لتبسيط الإجراءات، وتمديد فترة السماح للشاحنات المنتهية سنوياتها، وإيجاد حلول مرنة تضمن استمرار تزويد عجلات الحمل بالوقود دون تعطيل أعمالها اليومية.