الموصل.. سكان مجمع "باب سنجار" يحتجون على قرارات الإخلاء ويطالبون بتمليك شققهم

شفق نيوز- نينوى

نظم عدد من سكان المجمع السكني في منطقة "باب سنجار" بالجانب الأيمن من مدينة الموصل، يوم الأربعاء، وقفة احتجاجية رفضاً لقرارات إخلاء الشقق أو طرحها للبيع عبر المزادات والمستثمرين، محذرين من تشريد مئات العائلات المتعففة وعوائل الشهداء والنازحين المقيمين في المجمع.

وقال المحتجون لوكالة شفق نيوز، إن المجمع يضم نحو 320 شقة سكنية تقطنها عوائل الشهداء والأرامل والمرضى وذوو الدخل المحدود، ممن جرى إسكانهم فيه بعد معاناتهم من النزوح والأوضاع المعيشية الصعبة.

وأضافوا أنهم يتلقون بين الحين والآخر إشعارات تطالبهم بدفع بدلات إيجار مرتفعة أو إنذارات بإخلاء الشقق تمهيداً لطرحها في مزايدات علنية، مؤكدين أن رواتب الإعانة الاجتماعية التي يتقاضونها لا تكفي لتسديد الإيجارات المقترحة أو استئجار مساكن بديلة.

وطالب المحتجون محافظ نينوى والجهات المعنية بإلغاء بدلات الإيجار وتمليك الشقق لساكنيها بصورة دائمة، مؤكدين أن ذلك يمثل الحل الوحيد لمنع تشريدهم مرة أخرى وضمان الاستقرار السكني لعائلاتهم.