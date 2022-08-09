الموصل.. سائقو سيارات الأجرة يحشدون لتظاهرة احتجاجاً على حصص الوقود

شفق نيوز/ أفاد أصحاب سيارات الأجرة في نينوى، يوم الثلاثاء، بأنهم يحشدون للخروج بتظاهرة احتجاجاً على قرار يتعلق بالبطاقة الوقودية.

وقال السائقون لوكالة شفق نيوز، إن "المئات من اصحاب سيارات الاجرة في الموصل يستعدون للتظاهر خلال اليومين المقبلين بسبب قرار جديد صدر من مسؤول البطاقة الوقودية".

و أوضحوا أنهم فوجئوا اليوم بمنعهم من التزود بالوقود بواسطة البطاقة بعد أن صدر قرار بأن تكون حصة كل سيارة 50 لتراً كل ثلاثة ايام بعد ان كانت كل يومين.

وأشاروا إلى أن خزانات سياراتهم لا تستوعب إلا 40 لتراً في احسن الاحوال ولن تكفيهم لثلاثة ايام وهذا "قطع حقيقي لأرزاقهم وسيجعلهم يتظاهرون لرفض هذا القرار".

بدوره؛ كشف مصدر في مديرية المنتجات النفطية، لوكالة شفق نيوز، ان "مسؤول البطاقة الوقودية القادم من بغداد، اسامة المعموري، هو من فرض القرار الجديد مع تقليص حصة المركبات الخصوصي لتكون 50 لتراً لكل خمسة أيام".

وبين ان "ادارة المنتجات النفطية في نينوى أبلغته بعدم رضاها بهذا القرار لكنه مصر على تطبيقه اسوة بمحافظة كركوك".

هذا وثارت موجة من الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان عاد مئات سائقي المركبات الى منازلهم دون وقود بسبب تقليص الحصة.