الموصل.. إدخال طفلة للعناية المركزة بعد تعنيفها من قبل زوجة أبيها

نينوى- شفق نيوز

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة نينوى، اليوم السبت، بأن مستشفى السلام في مدينة الموصل استقبل طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً تُدعى (رقية)، وهي بحالة صحية حرجة إثر تعرّضها لتعنيف جسدي شديد.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الفحوصات الأولية أظهرت وجود آثار كدمات وتعنيف في مناطق مختلفة من جسد الطفلة"، مشيراً إلى أنها "أدخلت في غيبوبة وتخضع حالياً للعناية المركزة داخل المستشفى".

ووفقاً للمصدر فأن المعلومات الأولية تشير إلى أن التعنيف وقع من قبل زوجة الأب، حيث لفت إلى أن الطفلة من سكنة منطقة كوكجلي شرقي مدينة الموصل.

وأضاف المصدر ان الأجهزة الأمنية باشرت بفتح تحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها، فيما قدّمت والدة الطفلة دعوى قضائية لدى أحد مراكز الشرطة بحق زوجة الأب، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.