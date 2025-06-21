الموصل.. حالتا انتحار لشاب وامرأة في العشرينيات

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم السبت، عن تسجيل حالتي انتحار في مدينة الموصل خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أشار إلى فتح تحقيق في الحادثتين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً أقدم على الانتحار حرقاً في منطقة الرشيدية شمالي الموصل، فيما أنهت امرأة تبلغ من العمر 21 عاماً حياتها شنقاً داخل منزلها في حي الإصلاح الزراعي غربي المدينة".

وأضاف أن "الجهات الأمنية وصلت إلى موقعي الحادثتين، وتم نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي، وفتح تحقيقين منفصلين لمعرفة ملابسات ودوافع الانتحار، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الضحيتين كانا يعانيان من ضغوط نفسية وعائلية حادة".

وأشار المصدر إلى أن "محافظة نينوى، ومدينة الموصل تحديداً، شهدت خلال الأشهر الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الانتحار، لاسيما بين فئة الشباب والنساء، وهو ما يعيده متخصصون إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية، وتفكك الروابط الأسرية، وغياب برامج الدعم النفسي والاجتماعي".

وأشار المصدر إلى أن "أصواتاً مجتمعية تطالب السلطات بوضع خطة عاجلة لمعالجة الظاهرة، من خلال برامج توعية واسعة النطاق، وتوفير خدمات استشارية في الصحة النفسية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية".