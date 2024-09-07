الموصل.. جمعية خيرية تتبنى إعمار مرقد النبي يونس وتحدد موعد الافتتاح

شفق نيوز/ أعلنت جمعية خيرية في مدينة الموصل، يوم السبت، إشرافها على إعمار جامع ومرقد النبي يونس، وصول نسبة الانجاز في المشروع إلى 70 بالمئة.

وقال المشرف على أعمال الإعمار في جامع النبي يونس في جانب الموصل الأيسر أحمد العمري لوكالة "شفق نيوز": إن "العمل يسير بشكل جيد في جامع النبي يونس وبشكل متزامن في عدد من المواقع".

وأشار العمري إلى أن نسبة الانجاز في الجامع وصلت لنحو 70 بالمئة، مؤكدا أنه من المؤمل افتتاح الجامع خلال العام المقبل.

وتشرف جمعية "فعل الخيرات" على إعمار جامع النبي يونس الذي يعمر بتمويل من المحسنين من أبناء الموصل.

كما أشرفت الجمعية وجمعيات أخرى على إعمار العديد من الجوامع التاريخية والأثرية في الموصل بعد تخلي الجهات الحكومية عن ملف إعمارها منذ تحرير المدينة من سيطرة داعش.

يعد مرقد النبي يونس أحد أهم المراقد الدينية ورمزاً مهماً للموصل والموصليين، وكان هذا الرمز الديني والتاريخي قد نال سيلاً من الوعود باعادة إعماره ولكن لم يتغير شيئاً.

ويعود تاريخ بناء الجامع إلى القرن الرابع الهجري ومر بحقب عديدة ويقع على تل التوبة الأثري وقد أعيد إعماره وتوسعته أكثر من مرة وتعرض لأكبر نكسة في 2 تموز عام 2014 عندما قام تنظيم داعش بنسفه، وذلك ضمن الحملة التي شنها لتفجير الأضرحة والمراقد في المناطق التي يسيطر عليها.