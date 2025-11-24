الموصل توقف البناء في المناطق الزراعية والخضراء لحين تطبيق قرار 320

شفق نيوز- نينوى

أكد معاون مدير بلدية الموصل فراس مهند، يوم الاثنين، توقف البناء في المناطق الزراعية والخضراء، وذلك لحين تطبيق قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 320.

وقال مهند، لوكالة شفق نيوز، إن "البناء في المناطق الزراعية والمصنفة كمساحات خضراء غير مشمولة بالبناء حالياً لأنها تعد اراضي خضراء او زراعية، وبالتالي فإن أي إنشاءات تعد تجاوزاً على الاستعمال المعتمد في التصميم الأساسي للمدينة".

وأضاف أن "بلدية الموصل تنتظر تطبيق فقرات القرار 320، الذي يعد الحل القانوني لتنظيم العشوائيات والتجمعات السكنية غير النظامية داخل المدن".

وبحسب مهند، فإن القرار بعد دخوله حيّز التنفيذ، سيسمح بتعديل جنس الأراضي وتغيير استعمالها من زراعي إلى سكني، وبذلك يصبح البناء فيها قانونياً وضمن ضوابط واضحة، مشيراً إلى أن "المواطنين مطالبون بالانتظار لحين استكمال الإجراءات الخاصة بالقرار".

ولفت إلى أن "البلدية ملتزمة بالتصميم الأساس ولا يمكنها السماح بالبناء حالياً في هذه المناطق إلى حين تطبيق القرار رسمياً"، داعياً الأهالي إلى "عدم الشروع بأي أعمال غير نظامية قد تعرّضهم للمساءلة القانونية".

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، ضوابط تنفيذ القرار 320 لسنة 2022 الخاص بتغيير جنس الأراضي داخل حدود التصميم الأساس للمدن من زراعي إلى سكني لتنظيم العشوائيات وتمليك شاغليها، حيث يشمل القرار الأراضي المملوكة للدولة بجميع أنواعها، بما فيها أراضي وزارة المالية والشركات العامة، كذلك الأراضي المُثقلة بحقوق تصرفية بعد حل هذه الحقوق وتمليكها للبلديات.