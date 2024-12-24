الموصل تودع أحد أعمدة التاريخ العراقي الحديث

شفق نيوز/ توفي اليوم الثلاثاء، أستاذ علم التاريخ والكاتب والمؤرخ الدكتور أحمد محمود محمد البجاري، بعد صراع طويل مع المرض في مدينة الموصل عن عمر يناهز 72 عاماً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أن الدكتور البجاري توفي بعد معاناة مع المرض، حيث كان من أبرز الشخصيات الأكاديمية في مجال التاريخ.

ويعد البجاري من الأسماء البارزة في مجال التاريخ وعلم الانساب، وكان له دور كبير في إثراء الحياة الثقافية والعلمية في العراق، كما كان عضوا في الهيئة التأسيسية، والاستشارية، والإدارية للرابطة العراقية للتاريخ وتوثيق علم الأنساب - فرع نينوى.

وُلد البجاري في مدينة الموصل عام 1952، وترك إرثًا علميًا وثقافيًا من خلال مؤلفاته المتعددة التي تركزت على التاريخ الحديث والصراع العربي - الاسرائيلي وتاريخ الموصل المحلي، ومنها:

حصار نادر شاه للموصل 1156هـ - 1743م

الأحقية التاريخية: فلسطين بين الحقيقة والادعاء

العراق والصراع العربي – الإسرائيلي 1973-1979

الاتحاد السوفييتي والصراع العربي – الإسرائيلي 1948-1967

كما أن له مشاركات ثقافية تاريخية من خلال القنوات الفضائية، والكتابات في الصحف والمجلات. من مقالاته المنشورة:

"السلطان سليم الأول 1512-1520 وتغيير استراتيجية الدولة العثمانية صوب المشرق العربي"، مجلة البيرق – الموصل، السنة 32، حزيران 2012.

"مشاركة الجيش العراقي في حرب تشرين – أكتوبر 1973 على الجبهة السورية"، جريدة صدى العراق – الموصل، 1-4-2013 (عدة حلقات).