الموصل تمنع ذبح أضحية العيد في المنازل

شفق نيوز/ كشف قائممقام الموصل في نينوى امين الفنش، اليوم الاثنين، عن اتخاذه عدة اجراءات بشأن ذبح الاضاحي خلال عيد الاضحى لمنع تفشي مرض "الحمى النزفية" في المحافظة.

وقال الفنش، لوكالة شفق نيوز، إن "اولى هذه الاجراءات منع الذبح في المنازل بسبب الحمى النزفية"، مؤكداَ أن ذلك "ضمن مقررات المستشفى البيطري المركزي في بغداد".

وبين أنه "جرى الاتفاق مع المستشفى البيطري في الموصل، ومديرية الوقف السني على توفير مساحات محددة للذبح في الجوامع بوجود لجان مشتركة، منها لجنة من الطب البيطري وذلك للتأكد من سلامة الاضاحي"، مشددا على أن "ذبح الاضحية في المنازل ممنوع".

وأوضح أن "الذبح سيكون مجانياً في المجازر الرسمية طيلة ايام عيد الاضحى"، مشيرا الى أن "اصحاب المجازر لن ياخذوا اي اجور وسيدفع صاحب الاضحية اجور الذبح للقصاب فقط".

ولفت الفنش الى ان "هذه المقررات صدرت اليوم بعد اجتماع مشترك بينهم وبين المستشفى البيطري والوقف السني بالاضافة الى بلدية الموصل"، مؤكدا أنه "سيجري التنسيق للعمل بهذه المقررات خلال ايام عيد الاضحى".

وا"لأضحية" هي إحدى شعائر الإسلام التي يتقرب بها المسلمون إلى الله بتقديم ذبح من الماشية وذلك من أول أيام عيد الأضحى حتى آخر أيام التشريق.

وفي وقت سابق، سجلت محافظة نينوى عدة اصابات بالحمى النزفية، الذي اخذ بالانتشار في عدد من المحافظات فضلا عن العصمة بغداد.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط مع الماشية، أو عن طريق جزر المواشي المصابة بالمرض.