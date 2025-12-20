الموصل تمنع جلسات تصوير الطلبة في المتنزهات بعد شجار بارك الربيع (فيديو)

شفق نيوز- نينوى

قررت بلدية الموصل، يوم السبت، منع إقامة جلسات التصوير الخاصة بالطلبة داخل المتنزهات التابعة لها، بعد شجار وقع مؤخراً داخل بارك الربيع في حي اليرموك غربي المدينة مركز محافظة نينوى.

وقالت البلدية في بيان لها، ورد لوكالة شفق نيوز، إن القرار جاء نتيجة تكرار المخالفات والمشاكل التي تسببت بأضرار وخسائر للممتلكات العامة والمرافق الخدمية في عدد من المتنزهات، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة هو الحفاظ على الممتلكات العامة وضمان بقاء المتنزهات متنفساً آمناً لجميع المواطنين.

وأضافت البلدية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتسببين بالأضرار، ولا سيما تلك التي وقعت مؤخراً في بارك الربيع.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر جلسة تصوير لطلبة من الجامعة التقنية الشمالية داخل بارك الربيع، تخللها شجار مع عدد من زوار المتنزه.

وأوضح مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، أن الحادثة لم تُسجَّل شكوى رسمية لدى الجهات المختصة، وانتهى الخلاف في موقعه دون تطورات قانونية، إلا أن الواقعة دفعت البلدية لاتخاذ قرار المنع لمنع تكرار مثل هذه الإشكالات.