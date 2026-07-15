الموصل تلاحق متجاوزي الأرصفة والوقوف العشوائي بغرامة مليون دينار

شفق نيوز- نينوى

أعلنت مديرية بلدية الموصل، يوم الأربعاء، المباشرة بتطبيق التعديل الأخير على قانون الغرامات، للحد من التجاوزات والوقوف العشوائي.

وأشار معاون مدير البلدية، فراس مهند، لوكالة شفق نيوز، إلى فرض غرامة مالية تصل إلى مليون دينار عراقي بحق أي تجاوز على الأرصفة المخصصة للمشاة، مشيراً إلى استمرار العمل بنظام "الخط الأصفر" الخاص بالمحال التجارية.

وأضاف مهند، أن مفارز البلدية تواصل عملها في أسواق جانبي المدينة، الأيمن والأيسر، وتتحرك بحزم لمحاسبة أصحاب المركبات المتوقفة على الأرصفة.

وشدد على أهمية وعي المواطنين وتعاونهم في دعم هذه الجهود، بما يسهم في إنجاح عمل الكوادر الخدمية، معلناً إطلاق حملة واسعة جديدة لإزالة التجاوزات في جميع أسواق المدينة، بهدف تنظيمها وفرض القانون.