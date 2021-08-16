الموصل تكشف نتائج التحقيقات بملف "طابو الزهور" وموعد اعادة فتح الدائرة

شفق نيوز/ كشف قائممقام الموصل زهير الاعرجي، يوم الاثنين، عن نتائج التدقيق التي قامت به الهيئة التحقيقة المختصة بملف دائرة التسجيل العقاري في الجانب الايسر من المدينة "طابو الزهور"، وذلك بعد بقائه مغلقاً لعدة اشهر.

وقال الاعرجي لوكالة شفق نيوز، إن 90‎%‎ من عمليات التدقيق قد اكتملت، مبيناً أن الهيئة التحقيقية وعدت بإعادة افتتاح دائرة التسجيل العقاري مطلع الشهر القادم.

وبين الاعرجي أن الهيئة اكتشفت تلاعباً كبيراً وتزويراً في ملفات التسجيل العقاري، مشيراً إلى اعتقال عدد من الموظفين المتورطين في عمليات التزوير والتلاعب.

وأوضح أن محاكمة بعض هؤلاء الموظفين قد تمت، فيما يزال اخرين ملاحقين قانونياً ، مؤكداً كشف العديد من حالات التلاعب واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها .

وأضاف الاعرجي أن دائرة التسجيل العقاري من الجانب الايسر فيها 4 شعب، اثنتين منهما مارستا اعمالهما بشكل طبيعي، وهناك اثنتان ستبدأن العمل مطلع الشهر المقبل كما وعدت الهيئة التحقيقة .

يجدر بالذكر ان النزاهة قد اعتقلت قرابة 15 شخصاً متورطاً في عمليات تزوير وتلاعب خلال الاشهر الماضية بينهم موظفين في الطابو والبلدية ومعقبي معاملات وموظفين في ديوان المحافظة، بتهم "التلاعب" بأوراق الاراضي وتسريب ارقام القطع المميزة وبيعها لشخصيات متنفذة للاستحواذ عليها.

وأعلنت هيئة النزاهة، مطلع العام الجاري، عن تفكيك شبكة كاملة للتلاعب والتزوير في البلدية ودائرة التمليك "الطابو" بلغ عددهم اكثر من 10 اشخاص بينهم مدير شعبة الاملاك سابقاً.

وذكرت الهيئة في بيان منفصل صدر مطلع العام الجاري، أن دائرة التسجيل العقاري الأيسر "طابو الزهور" أكثر الدوائر فساداً في عموم العراق وذلك بحسب الاستطلاع الذي اجرته النزاهة حول نسب تعاطي الرشاوى داخل هذه الدائرة.

وأصدرت محكمة جنايات نينوى في السابع من تموز الماضي، حكماً بحق معاون مدير التسجيل العقاري السابق في الجانب الأيسر من مدينة الموصل بالسجن عشر سنوات وغرامة 10 ملايين دينار بعد ادانته بالتلاعب والتزوير في السجلات، وذلك في دعوى واحدة من ضمن سبع دعاوى يجري التحقيق فيها.