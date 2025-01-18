الموصل.. تفاصيل جديدة بشأن مشاريع "المدارس النموذجية"

شفق نيوز/ كشف مدير ناحية حمام العليل، خالد الطحطوح، يوم السبت، عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشاريع بناء المدارس النموذجية ضمن برنامج القرض الصيني.

وقال الطحطوح، لوكالة شفق نيوز، إن "العمل جارٍ على بناء ثلاث مدارس نموذجية في ناحية حمام العليل ضمن القرض الصيني الممول من الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأشار إلى أن "المدارس تقع في حي فلسطين وقرية العمريني وقرية الجرن، حيث وصلت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع إلى مراحل متقدمة بلغت 90% و95% و98% على التوالي".

وأضاف الطحطوح، أن "هذه المدارس ستسهم في تحسين العملية التربوية في المنطقة، كما ستساعد في فك الاختناقات التي تعاني منها المدارس الأخرى"، مبيناً أن "هذه المشاريع تندرج ضمن الخطة الوطنية لتطوير البنية التحتية التعليمية في محافظة نينوى".

يذكر أن هذه المشاريع تأتي ضمن سلسلة أوسع من المشاريع التربوية التي تنفذ في محافظة نينوى، والتي تهدف إلى دعم العملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية للطلاب.