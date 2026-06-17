الموصل تغلق مقالع غير قانونية في "حاوي الجوسق"

شفق نيوز- نينوى

أعلنت قائممقامية قضاء الموصل، يوم الأربعاء، إطلاق حملة مشددة لضبط عمل المقالع وتنظيمها في المدينة، مؤكدة إغلاق العديد من المنشآت المخالفة للضوابط البيئية والقانونية في منطقة حاوي الجوسق.

وقال قائممقام الموصل، هشام الهاشمي، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الحملة تأتي بناءً على توجيهات مباشرة لضبط عمل المقالع والتأكد من التزامها بالمحددات القانونية".

وأشار إلى "تشكيل لجان مشتركة من القائممقامية ومديرية بلدية الموصل وبإسناد من شرطة نينوى، أجرت جولات ميدانية أغلقت على إثرها عدداً من المقالع في منطقة حاوي الجوسق لعدم امتلاكها الموافقات الأصولية المطلوبة، مع إمهال أصحابها لمراجعة الدائرة واستكمال الإجراءات".

في غضون ذلك، أوضح مراقبون محليون لوكالة شفق نيوز، أن البعض من هذه المقالع يعود لجهات متنفذة استغلت الأوضاع الأمنية والإدارية بعد عمليات التحرير لبسط سيطرتها واستئصال موافقات الحفر والنقل مستخدمة آليات ثقيلة ونشاطاً غير منسق.

وتنتشر العشرات من مقالع الحصى والرمال على ضفاف نهر دجلة في مدينة الموصل، حيث يشكو العديد من المهتمين بالشأن البيئي والمائي من سيطرة تلك الجهات على بعض المقالع، مؤكدين أن منح إجازات العمل وتحديد مواقعها يجب أن يخضع حصراً لموافقات وتدقيق مديرية الموارد المائية، للحفاظ على مجرى النهر وحماية البيئة المحيطة به من التجريف العشوائي.