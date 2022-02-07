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الموصل تعيد افتتاح اول مسرح في المدينة منذ تحريرها.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-07T10:24:36+0000
الموصل تعيد افتتاح اول مسرح في المدينة منذ تحريرها.. صور

شفق نيوز/ اعادت جامعة الموصل في محافظة نينوى، اليوم الاثنين، افتتاح أول مسرح في المدينة منذ تحريرها من سطوة تنظيم "داعش" قبل نحو خمسة اعوام.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، إن جامعة الموصل اعادت، اليوم، افتتاح مسرح الجامعة داخل القاعة الكبرى بالقرب من المكتبة المركزية عبر احتفال رسمي، وذلك

بعد اعادة اعماره بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ‏ "UNDP".

وأوضح مراسلنا، أن المسرح الذي اعيد افتتاحه اليوم يُعد اول مسرح يعود الى الموصل التي ماتزال دون مسرح منذ عمليات تحرير المدينة من سيطرة تنظيم "داعش" في العام 2017، مشيراً إلى تعرض مسرح الربيع المعروف بالجانب الايسر من المدينة لأضرار كبيرة بسبب العمليات العسكرية.  

وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية لمسرح الجامعة تصل الى 1500 مقعد، أما الان فهو مشغول بقرابة 1000 مقعد.

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