الموصل.. تطورات وارتفاع حصيلة حادثة إطلاق النار في مستشفى حكومي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة المصابين جراء حادثة إطلاق النار داخل مستشفى السلام بمدينة الموصل إلى أربعة أشخاص.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع بسبب نزاع عشائري، مشيراً إلى أن الشرطة ألقت القبض على أربعة من عناصر الحشد العشائري المتورطين في الحادثة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عدد المصابين في حادثة مستشفى السلام بالموصل ارتفع إلى أربعة، بينهم منتسب في صحة نينوى وثلاثة مدنيين."

وأضاف أن "الحادثة بدأت من محطة تعبئة قيد الإنشاء في تقاطع السبعاوي بالجانب الأيسر من الموصل، عندما أطلق عناصر من الحشد العشائري النار على أحد الأشخاص الموجودين في المحطة بسبب خلاف عشائري سابق."

وأشار المصدر إلى أن "عناصر الحشد العشائري، التابعين لأحد شيوخ العشائر في الموصل، كانوا يرتدون الزي العسكري ونقلوا المصاب بعجلة عسكرية (حوثي) إلى مستشفى السلام، وأثناء وجودهم في المستشفى، اندلعت مشادة كلامية وشجار بين أقارب المصاب وعناصر الحشد، ما دفع العناصر إلى فتح النار داخل المستشفى، مما أدى إلى إصابة عامل في صحة نينوى ومدنيين آخرين."

وأضاف المصدر أن "شرطة نينوى اعتقلت أربعة من عناصر الحشد العشائري المتورطين في الحادثة وفتحت تحقيقاً لمعرفة تفاصيلها."

وأفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، في وقت سابق من اليوم ، بإصابة منتسب في صحة نينوى بجروح بليغة إثر مشادة كلامية تطورت إلى إطلاق نار داخل مستشفى السلام بالموصل.