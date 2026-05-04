الموصل تطلق حملة على السيارات المتهالكة: محاسبة 250 وحجز 100

شفق نيوز- نينوى

أكد قائممقام قضاء الموصل، هشام الهاشمي، يوم الاثنين، أن لجنة تنظيم النقل نفذت، بالتنسيق مع قيادة شرطة نينوى ومديرية المرور، حملة ميدانية واسعة داخل المدينة.

وقال الهاشمي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة أسفرت عن محاسبة أكثر من 250 مركبة من نوع (كيا) وخصوصي، ضمن حملة لمتابعة العجلات المتهالكة".

وأوضح أن الحملة تضمنت أيضاً حجز أكثر من 100 مركبة بسبب تهالكها، على أن تُسلَّم إلى مديرية مرور نينوى يوم الخميس المقبل بحضور اللجنة الرسمية.

وأضاف الهاشمي، أن "الإجراءات شملت إغلاق ساحة التل المقابلة لمرقد النبي يونس، نتيجة استغلالها كنقطة تجمع وانطلاق غير نظامية، فضلاً عن إغلاق مواقف عشوائية في منطقة العريان مقابل جامعة القبس الأهلية".

وأشار إلى أن الحملة طالت كذلك المركبات العاملة في النقل العشوائي في الجانب الأيمن، لا سيما في مناطق الموصل الجديدة ودورة عبويسي وتقاطع الدواسة، مؤكداً استمرار العمل الميداني لتنظيم حركة النقل والحد من الظواهر غير القانونية.