الموصل.. تشكيل لجنة لتنظيم النقل الخاص وتفعيل كراج باب الطوب

شفق نيوز- نينوى

أعلن قائممقام قضاء الموصل هشام الهاشمي، اليوم الخميس، عن جملة إجراءات لتنظيم عمل النقل الخاص وتفعيل المرآب النظامية في جانبي المدينة.

وقال الهاشمي لوكالة شفق نيوز، إنه "عقد اجتماعاً موسعاً ضم مدير مرور نينوى وممثلين عن دوائر النقل والبلدية ونقابة العمال وقيادة شرطة نينوى، لبحث آليات تنظيم عمل مركبات النقل الخاص (الكيات) وتفعيل الكراجات الرسمية".

وأضاف أن، الاجتماع "أسفر عن الاتفاق على تشكيل لجنة مختصة تتولى التنسيق والمتابعة لتنفيذ خطة واضحة لتنظيم القطاع، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على السلامة العامة".

وبيّن أن من أبرز القرارات المتخذة "إصدار باجات تعريفية بالتنسيق بين القائممقامية ودائرة المرور وهيئة النقل الخاص ومديرية بلدية الموصل، إلى جانب توجيه مفارز ميدانية لمتابعة خطوط سير المركبات وضبط المخالفات".

وأشار إلى أن الاجتماع أكد على "تفعيل مرآب باب الطوب في الجانبين الأيمن والأيسر، ومحاسبة المركبات المتهالكة غير المستوفية لشروط الأمان، مع تكليف دائرة المرور بوضع آلية لحجز العجلات المخالفة، فضلاً عن غلق الساحات العشوائية التي تفتقر إلى الموافقات الرسمية".

وأكد الهاشمي، أن هذه الإجراءات "تأتي في إطار تنظيم قطاع النقل في الموصل والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين".

وكانت وزارة النقل أعادت فتح مرآب باب الطوب في عام 2019 بعد تحرير الموصل من تنظيم "داعش"، غير أن العمل فيه ظل فوضوياً طيلة السنوات الماضية.