الموصل تسجل أول حادث بعد تعادل العراق والأردن

شفق نيوز/ أصيب مدنيان بجروح طفيفة، مساء الخميس، نتيجة حادث سير لمركبتهم على الجسر الرابع في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين أصيبا بجروح ورضوض جراء اصطدام مركبتهم بنخلة في جزرة وسطية على الجسر الرابع بتقاطع الجوسق بأيمن الموصل".

وأوضح المصدر، أن "عجلة مدنية مرت مسرعة بعد نهاية مباراة العراق والأردن على الجسر الرابع من الجانب الأيسر إلى الأيمن، قبل أن ينحرف مسارها إلى الجزرة الوسطية، ما أدى إلى الاصطدام بنخلة وإعلان ضوئي حكومي تهاوى على الأرض".