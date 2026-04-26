الموصل تسجل ولادة أربعة توائم

شفق نيوز- نينوى

أعلن مدير مستشفى الموصل العام، يوسف البدراني، يوم الأحد، تسجيل حالة ولادة استثنائية تمثلت بإنجاب أربعة توائم ذكور، في عملية قيصرية طارئة أجريت داخل المستشفى.

وقال البدراني، لوكالة شفق نيوز، إن المستشفى استقبل مريضة تبلغ من العمر 20 عاماً، وهي أم لطفلة واحدة ولديها تاريخ سابق بحالتي إسقاط، مبيناً أن الفحوصات أظهرت أن الحمل في الأسبوع الثالث والثلاثين، ما استدعى تدخلاً عاجلاً لإجراء عملية قيصرية تحت التخدير النصفي حفاظاً على سلامة الأم والأجنة.

وأضاف أن العملية أسفرت عن ولادة أربعة أطفال ذكور بنجاح، حيث جرى نقلهم مباشرة إلى وحدة الخدج لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ووضعهم تحت المراقبة المستمرة لضمان استقرار حالتهم الصحية.

وأوضح البدراني، أن العملية أُجريت بإشراف كادر طبي وتمريضي متكامل، ضم اختصاصيي النسائية والتوليد والتخدير، إلى جانب فرق وحدة الخدج، مؤكداً أن الحالة تعد من الحالات النادرة التي تتطلب جهداً عالياً وتنسيقاً دقيقاً بين الملاكات الطبية.

وأشار إلى أن إدارة المستشفى تتابع حالة الأم والمواليد بشكل مستمر، معرباً عن شكره للكوادر الطبية والتمريضية التي أسهمت في إنجاح العملية وتقديم الرعاية اللازمة.