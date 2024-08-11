الموصل تسجل نقلة نوعية في طب العيون بإنجاز أول عملية لزراعة القرنية

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل ، اليوم الأحد، إجراء أول عملية جراحية لزراعة قرنية العين في مدينة الموصل.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، عقب إشرافه على أول عملية لزراعة قرنية العين في المركز التخصصي لطب وجراحة العيون في نينوى إن "العملية أجراها كادر طبي مشترك من العراق وتركيا"، مبينا أن المركز التخصصي للعيون في نينوى هو الأول من نوعه ويستقبل الحالات المرضية من الموصل والمحافظات القريبة".

وأشار محافظ نينوى، إلى أن "محافظة نينوى مولت وجهزت المركز التخصصي للعيون بأحدث الأجهزة لإنجاح العمل في هذا المركز".

وأضاف، أن "نينوى لديها اليوم 19 مشروعاً ضمن تخصيصات المحافظة لإنشاء المستشفيات قسم منها أنجز والقسم الآخر قيد الانجاز"، مؤكدا أن "مجموع المستشفيات في نينوى سيكون 29 مشفى مع نهاية العام 2026."