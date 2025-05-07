الموصل تسجل ثالث إصابة بالحمى النزفية خلال أسبوع

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة نينوى، يوم الأربعاء، بتسجيل ثالث حالة إصابة مؤكدة بمرض الحمى النزفية في مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المصاب رجل من سكنة حي الرفاعي في الموصل، يبلغ من العمر 32 عاماً، وقد أُدخل إلى المستشفى بتاريخ 5 أيار الجاري للاشتباه بإصابته بالحمى النزفية”.

وأضاف أن "عينة الفحص أُرسلت إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد، وأن النتائج الواردة اليوم أكدت إصابته"، مبينا أن "المصاب يرقد حالياً في المستشفى ويتلقى العلاج اللازم وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة".

وتعد هذه الإصابة الثالثة التي يتم تسجيلها في محافظة نينوى خلال أسبوع، وذلك بعد تسجيل حالتين سابقتين.

وكانت صحة نينوى قد سجلت الاربعاء الماضي حالة إصابة بالحمى النزفية لامرأة بعمر 48 عاما، وسجلت في اليوم الثاني إصابة ثانية لرجل بعمر 47 عاماً يتلقيان العلاج في مستشفى الشفاء حتى اليوم.