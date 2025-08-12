الموصل تستقبل رفات 22 إيزيدياً من ضحايا المقابر الجماعية لداعش

شفق نيوز- الموصل

استقبلت دائرة الطب العدلي في مدينة الموصل، اليوم الثلاثاء، رفات 22 شخصاً من المكون الايزيدي، عُثر عليهم في مقابر جماعية خلّفها تنظيم "داعش" في قضاء سنجار.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الرفات كانت قد أُرسلت في وقت سابق إلى بغداد لإجراء فحوصات الحمض النووي والتعرف على هويات الضحايا، قبل إعادتهم إلى الموصل تمهيداً لتسليمهم إلى ذويهم واستكمال الإجراءات القانونية.

ويُقدر عدد المقابر الجماعية التي تضم رفات إيزيديين في مناطق سنجار بأكثر من 80 مقبرة، تعود لضحايا مجازر ارتكبها التنظيم عند اجتياحه القضاء في عام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وخطف آلاف من أبناء المكون.