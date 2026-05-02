الموصل تستعيد حضورها الثقافي بأمسية موسيقية في المدينة القديمة (صور)

شفق نيوز- نينوى

احتضن بيت "التتنچي" التراثي في الموصل القديمة، أمسية موسيقية نظّمتها مؤسسة بيتنا للثقافة والتراث، أحياها الموسيقار خالد محمد علي بحضور نخبة من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي والفني.

وقدم خالد محمد علي، خلال زيارته إلى الموصل، مجموعة من المعزوفات على آلة العود، مزج فيها بين أعماله الجديدة ومقطوعات أخرى ضمن أمسية حملت عنوان "مقامات التجلي"، رافقتها قصائد للشاعر العراقي وليد الصراف، الذي ألقى نصوصه على أنغام العود في مشهد جمع بين الكلمة والموسيقى.

وقال خالد محمد علي، لوكالة شفق نيوز، إنه سعيد بهذه الزيارة والمشاركة في الفعاليات الثقافية التي تحتضنها الموصل، مؤكدًا أهمية عودة الحراك الفني إلى المدينة.

وشهدت الأمسية تفاعلاً لافتاً من الحضور، في ظل أجواء ثقافية أعادت تسليط الضوء على المشهد الإبداعي في الموصل.

ويُعد خالد محمد علي، من أبرز الموسيقيين في الشرق الأوسط، وعازف عود معروف على مستوى العالم، شارك في العديد من الحفلات والمهرجانات الدولية، وله حضور بارز في المشهد الموسيقي العربي.